高雄富邦馬拉松1/11開跑 謝千鶴、周鴻宇領軍菁英競速 市府強化賽事維安

全台跑者年度矚目的體育盛事「2026高雄富邦馬拉松」將於115年1月11日清晨在高雄國家體育場鳴槍起跑。今年賽事全面升級，不僅推出全新賽道路線，國內頂尖菁英跑者齊聚港都，更集結星光熠熠的掛牌名人陣容，預料將吸引萬名跑者共襄盛舉。為確保賽事順利進行，高雄市政府同步宣布加強警力部署與巡邏維安，全面守護跑者與市民安全。

↑圖說： 2025年國內女子半馬總冠軍謝千鶴今年將挑戰連霸。（圖片來源：高雄市運發局提供）

廣告 廣告

競賽焦點方面，全馬男子組戰況備受矚目。去年在東京馬拉松以2小時23分亮眼成績完成初馬的周鴻宇，被視為本屆奪冠熱門，將與張景敦、林秋杰、顧紘慈、王宗綸等多位國內百傑好手正面交鋒，力拚將冠軍留在高雄。女子全馬同樣競爭激烈，由蔡雅安、許詔程領銜，與蔡昀軒、陳雅芬、楊喬筑等菁英跑者角逐后座。半馬賽事方面，男子組由趙宥瑞、林哲緯、吳宇穆展開對決，女子組則由台灣半馬紀錄保持人、有「不死鳥」之稱的謝千鶴再度出戰。謝千鶴延續日前在臺北馬拉松完成全馬國內女子組連霸的強勢氣勢，將挑戰在高雄富邦馬拉松再次衛冕，展現穩健心理素質與賽道統治力。

↑圖說：2025年國內男子全馬總冠軍林秋杰。（圖片來源：高雄市運發局提供）

終點線同樣星光滿載。大會特別規劃跨世代掛牌名人，由台灣傳奇女子馬拉松國手許玉芳，攜手長跑新星簡子傑母子檔，象徵台灣長跑精神的世代傳承。此外，Fubon Angels富邦啦啦隊6名人氣成員李皓禎、潔米、檸檬、丹丹、大頭與潔潔，也將在終點線親手為完賽跑者掛上獎牌，以滿滿熱情為完成挑戰的跑者送上最溫暖的祝賀。

賽事也持續展現運動平權精神。自2023年將輪椅組納入正式競賽後，今年再度迎來選手邱于恆參賽。曾是自行車選手與越野跑者的他，因車禍造成脊髓損傷而轉投入輪椅馬拉松訓練，長期以文字記錄從「用腳跑」到「用手推」的心路歷程，激勵無數人心。本屆賽事中，他將以雙手延續對運動的熱愛，成為賽道上最動人的身影之一。

↑圖說：用雙手推動夢想的生命鬥士邱于恆。（圖片來源：高雄市運發局提供）

因應大型活動人潮，高雄市政府警察局表示，已規劃完善安全維護措施，賽事期間將增派事故處理小組與機動警力，各分局於沿線重點路口與區域加強巡邏與警戒，並建立即時通報機制，確保突發狀況能迅速應處，全面提升賽會安全等級。

高雄富邦馬拉松將於1月11日清晨5時30分正式起跑，市府也邀請市民朋友走上街頭、站上賽道旁，為奔向極限的跑者加油喝采，讓世界看見高雄的熱情與活力。

更多品觀點報導

高雄強化治水與水資源韌性 滯洪池增至31座、再生水建設齊步推進

公私協力復育茄萣濱海 造林有成生態逐步回春

