高雄富邦馬拉松17站補給超澎湃 限定版橋頭肉包、岡山藍帶可頌入列

圖說：2026高雄富邦馬拉松彭湃美食補給再升級。（圖片來源：高雄市運發局提供）

由高雄市政府主辦、富邦人壽冠名贊助的「2026高雄富邦馬拉松」(以下簡稱高富馬)將於明年1月10日至11日熱鬧登場。本屆高富馬不僅延續多年來賽事盛況，更將以精彩升級的沿途補給美食吸引全國跑者目光，共規劃17個特色補給站。運動發展局局長侯尊堯表示，今年補給新增橋頭肉包、岡山羊肉和藍帶可頌等，具地方代表性和限定特色，要讓參賽者征服賽道同時，也能大啖高雄美食。 2026高富馬賽道往北延伸至橋頭、梓官、岡山與彌陀，沿途穿梭高雄都會公園、漯底山自然公園、南寮漁港與蚵仔寮漁港，補給站搭配在地美食小吃全面升級。除了繼續推出香味四溢的烤香腸、炸魷魚、地瓜球等夜市美食補給站，深受跑者喜愛的滿滿海味烏魚子、香氣濃郁的旗山香蕉蛋糕等高雄特色小吃也不缺席。此外，還準備了首次延伸的北高雄行政區特色在地美食，要讓跑者「跑過高雄、吃遍高雄」，捨不得太快衝向終點。

廣告 廣告

圖說：經典夜市美食補給站讓跑者嘴角留香。（圖片來源：高雄市運發局提供） 北高雄初登場的經典美味包括岡山區公所設置的私補站，推出被譽為「岡山三寶」的羊肉爐、龍眼蜜與豆瓣醬，展現岡山特有的醇厚香氣，還有以法式甜點聞名的岡山名店「WOW的店」也加入行列，提供跑者香氣四溢的藍帶可頌。此外，創立近90年、歷經三代的橋頭「太成肉包」，最近甫以「2025年優良老店」身分受邀明年元旦至總統府展售，特別為2026高富馬調配出粉橘色限定肉包，搭配主視覺，以紅蘿蔔及紅麴入色，Q彈又紮實。另外，還有彌陀區虱目魚丸的鮮甜滋味，屆時將讓跑者品嚐到不同行政區的特色美食。

運發局侯尊堯局長表示，跑者在馬拉松賽程中，能飽覽高雄山海河港多元城市風貌，也能收藏在地美食地圖，感受高雄的澎拜款待。本屆賽事特別規劃17站特色補給站，透過港都熱情的人情味、結合最具代表性特色美食，為選手補充體力與熱情，期待跑者跑到終點還嘴角留香。

圖說：三代傳承的橋頭「太成肉包」推出2026高富馬限定版肉包。（圖片來源：高雄市運發局提供）

運發局邀請市民朋友在賽事期間一起為選手加油，用最熱情應援能量，陪伴跑者完成每一公里的挑戰。更多運發局及高富馬資訊，請上運發局臉書（https://www.facebook.com/ksdkcg）及高雄富邦馬拉松臉書(https://www.facebook.com/khmarathon)查詢。

更多品觀點報導

中鋼11月淨損續減為7,580.4萬 鋼市築底回溫

台南新增沖繩直航 強化台日空中連結

