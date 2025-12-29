高雄實戰訓練戰車冒白煙 軍方證實為所轄旅CM11

陸軍第八軍團發言人張景泰少將表示，「在今（29）日上午執行任務期間，行經高雄市湖內國中時，疑似因引擎故障產生白煙，目前已由保修小組進行檢測及狀況排除。」

有民眾拍下了車煙霧瀰漫的畫面，一開始以為是起火，不過，軍方回應，這輛戰車是在執行實戰訓練的時候，疑似引擎故障才產生白煙，並強調訓練期間任何突發狀況，都視為訓練環節，有助於提升官兵累積實戰經驗，對於車輛臨機性損壞，會要求各部隊持續加強裝備維保。