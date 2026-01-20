高雄寵物活動區再＋3！力推「一區至少一處」

高雄市以「一區至少一處」目標設置寵物活動區，公園處預計今年會再增設3處，目前已啟用11處。（公園處提供／任義宇高雄傳真）

隨寵物飼養數量提升，高雄市近年在公園設置寵物活動區，目前已啟用11處，公園處預計今年會再增設3處，會以「一區至少一處」目標持續盤點合適場域增設，讓飼主能就近前往，提供毛孩安全奔跑的場域。

公園處指出，高雄首座寵物活動區，約在十年前坐落於衛武營旁中正公園，啟用後廣受好評，隨需求提升陸續盤點合適場域，於岡山87期公五公園、鳳山中山公園、仁武西營區綠地、前鎮第79期公13、楠梓07兒21（創新路）等4處；113年再於彌陀、橋頭、梓官、燕巢及岡山增設5處，使總數達11處。

公園處預告，今年預計新增仁武92期、林園區漁港公園及左營文學公園共3座，各活動區均設有特色入口意象，並以圍籬、雙層出入口、大小犬分區、草坪、遊憩設施、休憩座椅、飲水與清潔設備等，部分場地更依需求加強遮蔭與照明，提升整體使用品質。

對於飼主而言，會希望於社區公園中就能就近讓毛孩活動，公園處以「一區至少一處」持續盤點合適場域，但也坦言，寵物活動區設置榮譽遭遇地方擔憂包含噪音吵雜、空間壓縮等問題，因此多選定在使用率較低、且不緊鄰住家的公園規畫設置，並與里長及居民充分溝通後推動。

