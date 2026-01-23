高雄寶藍燈海迎SJ 觀光局啟動稽查嚴防旅宿房價哄抬

▲「巨蛋旅店」房價稽查(符合規定)

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】韓國天團 SUPER JUNIOR 出道20週年世界巡演今（23）日起一連三天在高雄熱力開唱，吸引來自國內外大批 E.L.F. 粉絲齊聚港都。為迎接演唱會盛事，高雄市政府串聯城市地標，推出「20週年 SUPER LIGHT」燈光應援活動，同時同步啟動旅宿房價專案稽查，嚴防哄抬價格，維護消費者權益。

▲「天悅大飯店」房價稽查(符合規定)

市府指出，本次應援活動於高雄流行音樂中心、愛河、美麗島捷運站及旅運中心等四大城市地標同步點亮象徵 SUPER JUNIOR 的寶藍色燈光，展現城市迎賓熱情，也讓粉絲一踏入高雄即能感受專屬於 SJ 的應援氛圍。

▲「水京棧國際酒店」響應「寶藍應援」

因應大型國際演唱會帶來的大量人潮，高雄市政府觀光局同步啟動旅宿房價稽查專案。觀光局長高閔琳表示，旅宿房價的透明與合理，是城市觀光品質與國際形象的重要基礎，特別是在演唱會、連假等高峰期間，市府一向採取「主動查核、提前部署」原則，防杜業者趁勢哄抬房價或侵害旅客權益。

▲「高雄洲際酒店」響應「寶藍應援」

觀光局說明，自 2023 年以來，已累計查核 2,894 家次、超過 4.3 萬間客房，查核範圍涵蓋合法旅宿房價、公共安全、消防與衛生管理，並同步取締非法旅宿及非法日租。此次 SUPER JUNIOR 演唱會，自 1 月 13 日深夜正式公布演出日期後，觀光局即啟動專案稽查，除受理民眾檢舉外，另隨機抽查 37 家旅宿業者進行房價與訂房資訊查核，目前均未發現售價高於備查房價情形。

▲「承億酒店」響應「寶藍應援」

此外，高雄市觀光旅館公會、旅館公會及多家飯店業者亦陸續發布聲明，強調將遵守相關法規，提供消費者合理房價與優質住宿服務，共同維護城市觀光形象。

在城市觀光行銷方面，多家高雄飯店旅宿也配合演唱會推出寶藍色燈光應援、館內主題佈置及限定優惠，包含承億酒店、水京棧國際酒店、高雄福華大飯店、寒軒國際大飯店、高雄洲際酒店等，以行動歡迎來自世界各地的歌迷粉絲。

觀光局強調，未來將持續提高稽查密度，並加強跨局處合作，嚴格取締超收房價或任意取消訂房等違規行為，違者將依《發展觀光條例》規定處以罰鍰。市府也呼籲旅宿業者共同珍惜高雄長期累積的觀光品牌，攜手打造公平、透明且友善的旅遊環境。

市府提醒，民眾訂房前可至「臺灣旅宿網」查詢合法旅宿及備查房價，如遇消費爭議，可撥打 1950 消費者服務專線或洽高雄市政府觀光局反映。市府期盼透過完善管理與城市應援，讓每一位來到高雄的歌迷與旅客，都能留下安心且美好的回憶。（圖╱高市府觀光局提供）