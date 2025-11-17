高雄將亮起TWICE應援藍光 成員獻聲全線捷運

（中央社記者王心妤台北17日電）台灣成員子瑜所屬的韓團TWICE週末11月22、23日在高雄國家體育場（世運主場館）開唱，主辦單位今天宣布「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」將用藍色照亮夜空，高雄捷運也會有成員獻聲的進站廣播。

此次城市行銷計劃「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」將於11月18日全面啟動，在大港橋、衛武營、中央公園捷運站1號出口、高雄流行音樂中心、愛河、高雄港旅運中心、美麗島捷運站等多處亮起藍色應援光。

在世運主場館區世運大道、左楠路口；中央公園（新堀江商圈）中山一路／五福二路、五福二路／玉竹三街；駁二藝術特區-大勇路／公園二路口等，會有提醒LOOK TWICE、TWICE 2025 KAOHSIUNG的主題交通號誌燈，11月20至23日期間，高雄捷運進站廣播有TWICE獻聲。

另外，演唱會前也有THIS IS FOR巡迴快閃店，販售帽子、睡袍、衣服等商品，即日起至義享時尚廣場登場。（編輯：陳清芳）1141117