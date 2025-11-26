高雄將大停水10小時 時間、範圍一次看

提前儲水！高雄澄清湖廠年度檢驗 停水時間、範圍一次看（示意圖:shutterstock/達志）

高雄澄清湖廠將於114年12月7日進行69kV變電站年度電氣設備檢驗，當日8時至18時全市多區將停水10小時，台灣自來水公司表示，此次檢驗同時搭配變電站拆除、前鎮區管線改善及仁武區大型管線維修，避免重複停水，呼籲受影響民眾提前儲水。

台灣自來水公司第七區管理處表示，停水範圍包括三民區的博惠里、安康里、安寧里、安發里、安吉里、寶獅里、寶盛里、寶安里、寶中里、寶興里、寶泰里、寶德里、寶國里、寶慶里、寶民里、寶華里、寶業里、寶龍里、寶珠里、寶玉里、正興里、正順里、本武里、本元里、本安里、本上里、本揚里、本文里、本和里、本館里、灣中里、灣華里、灣勝里、灣利里、灣成里、灣子里、灣愛里、灣復里、鼎中里、鼎西里、鼎金里、鼎力里、鼎強里、鼎盛里；鳥松區的大華里、夢裡里、鳥松里；鳳山區的忠孝里、忠義里、中和里、武慶里、武漢里、新強里（高速公路以西）、新武里；前鎮區的瑞誠里、瑞文里、瑞北里、瑞昌里、瑞華里、瑞興里、瑞崗里、瑞西里、瑞隆里；以及苓雅區、仁武區全區。

壓降區域則涵蓋三民區的鼎泰里、灣興里、安生里、安東里、安和里、安泰里、安宜里、安邦里、同德里、德智里、德仁里、德行里、德東里、德北里、達明里、達德里、達仁里、達勇里、民享里、精華里、十美里、十全里、立德里、立誠里、立業里、港新里、港東里、港西里、博愛里、長明里、建東里、鳳北里、鳳南里、興德里、千北里、千歲里、千秋里、德西里、川東里、豐裕里、力行里、裕民里；鳳山區的鎮西里、協和里、曹公里、鳳崗里、文衡里、文德里、文福里、文華里、文山里、文英里、忠誠里、武松里、鎮北里、北門里、埤頂里；鹽埕、新興、鼓山、前金區全區；左營區全區（莒光里、光輝里除外）。

台水提醒，除停水及壓降區域外，其餘地區供水正常，但大樓、高地及管線末端水壓回復可能延遲，民眾應於停水前六小時儲水，停水期間關閉抽水機電源，以避免空轉損壞，施工期間將實施交通管制，用路人請配合改道並注意安全，若因天候或施工因素需延後施作，台水將即時公告。

