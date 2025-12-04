高雄將變天？吳子嘉爆原因：柯志恩不排除有當選可能性

2026高雄市長選舉，民進黨立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺等4搶1，國民黨則由立委柯志恩迎戰；台南市長選舉，綠委林俊憲重提當年台南議長選舉跑票的舊帳，質疑對手誠信，陳亭妃回擊，林俊憲一直搬石頭讓總統擔。媒體人吳子嘉表示，高雄市長選舉，柯志恩不排除有當選的可能性；因如果提名賴瑞隆，柯志恩當選機會就過了5成。

吳子嘉4日在中天《新聞千里馬》節目中表示，台南是一個西瓜都會贏，不一定是林俊憲。因為有初選，就比民調，民調結果誰贏就誰贏，如果陳亭妃贏，就是陳亭妃代表出戰。吳子嘉透露，台南和高雄他當然有做民調。賴瑞隆他們目前的情況，他只能講一句話，柯志恩不排除有當選的可能性，這才是關鍵問題。

吳子嘉接著表示，柯志恩不知道自己會當選，也不知道民進黨的弱點在哪裡？至於柯志恩為什麼會當選，很簡單，如果提名賴瑞隆，柯志恩當選機會就過了5成。賴瑞隆是高雄市的立委，勢力到不了高雄縣，那個派系票是可以動的，所以柯志恩會當選。

吳子嘉更點出，可是柯志恩不知道這個派系和高雄縣的生態，以及原來的縣區和市區之間的矛盾。如果綠委林岱樺被做掉了，那個票不一定會投給綠委賴瑞隆，所以柯志恩如果知道這個眉角，會操作出一個很特別的結果出來。他強調，柯志恩有機會當選。

