高雄將變天？ET最新民調太震撼「柯志恩44％領先賴瑞隆」

2026年九合一選舉將於11月28日登場，高雄市長選戰在藍綠人選底定後率先升溫。民進黨初選落幕，由立委賴瑞隆披掛上陣，迎戰國民黨立委柯志恩。《ETtoday民調雲》最新調查顯示，在藍綠對決情境下，柯志恩以44.0%支持度領先賴瑞隆的37.7%，差距6.3個百分點，高雄選戰提前點燃。

根據《ETtoday》19日的報導指出，若明天投票，藍綠兩強對決下，柯志恩暫居上風。不過，仍有6.4%市民表態不投票或投廢票，另有11.9%尚未決定，顯示選情仍具高度流動性。交叉分析也顯示，藍綠基本盤各自歸隊明顯，而中間選民部分，柯志恩以37.5%大幅領先賴瑞隆的23.2%，成為目前領先的關鍵。

從政黨結構來看，柯志恩在藍營展現高度整合力，國民黨支持者中有97.2%力挺，泛藍也達92.2%；民眾黨支持者對其支持度亦有75.8%。賴瑞隆則穩守綠營基本盤，民進黨支持者中87.7%支持，台灣基進更達100%，泛綠為69.8%，時代力量支持者亦有58.5%表態支持。

在現任市長陳其邁施政滿意度方面，高達64.4%市民給予正面評價，不滿意者31.8%。整體而言，市政仍具一定基礎支持，但未完全轉化為接班人優勢。

對於高雄近年發展亮點，「大型演唱會與城市行銷」最受市民肯定，66.3%認為成效顯著；其次為「交通建設與公共運輸改善」（33.8%）與「市容景觀與公園綠地改善」（32.3%）。「招商引資與產業推動」則有近25%民眾認同。

至於下一任市長最該優先改善的問題，「空氣品質與工業污染」以52.0%高居首位，其次包括「美濃大峽谷開發爭議」（36.3%）、「光電政策與農地衝突」（32.5%）及「財政負擔與高負債」（32.1%），均為市民高度關注的議題。

整體觀察，柯志恩目前憑藉藍營高度凝聚與中間選民優勢暫時領先，但高比例未表態者仍為選情埋下變數；加上陳其邁施政滿意度高，是否能成為賴瑞隆的後盾，或在後續選戰中被藍營議題操作削弱，將是2026高雄市長之戰的關鍵看點。

本次調查於2026年1月14日至16日進行，對象為設籍高雄、年滿20歲以上民眾，共回收有效樣本1,078份，在95%信賴水準下，抽樣誤差為±2.98%。

