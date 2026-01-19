高雄小學爆腸病毒群聚！隱瞞病情害14生感染 明結業式改線上

即時中心／廖予瑄報導

日前高雄市鼓山區一所國小疑似發生腸病毒群聚感染，導致全校已有14名學童出現疑似症狀。今（19）日高雄衛生局再接獲低年級班級1例，目前全班已有4名學生遭感染。經校方討論並決議，明（20）日的結業式，該班不須到校；1月21至1月23日改採線上上課。

據了解，某名高年級女童在本1月5日出現疑似腸病毒症狀，並在7日就醫時被醫生判斷疑似腸病毒；然而，家長卻隱瞞病情，將女童送回學校考試、上課，並導致病情蔓延。截至今日止，全校已有有4個班級共14名學童，經就醫診斷為疑似腸病毒。至於女童父母則是因為接受疫調時，未吐實情，被依《傳染病防治法》裁處6萬至30萬元罰鍰。

今日衛生局表示，某低年級班級上週出現2例腸病毒個案、昨（18）日新增1例，今日又再新增1例，迄今已達4例；因此經校方討論決議後，該班級明日結業式不須到校，1月21至1月23日改採線上上課。

統計該校目前共有4個班級共14名學童經就醫診斷為疑似腸病毒，就醫後皆返家休養，衛生局將持續監控並督導校方落實環境清消、有生病學童不到校上課，確保校內師生健康。

