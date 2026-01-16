高雄小學爆腸病毒群聚「11童染疫」 家長隱匿將挨罰

高雄小學爆腸病毒群聚。（示意圖／翻攝自unsplash）

高雄市鼓山區一所雙語小學爆疑似腸病毒群聚案，由於該家長未即時通報小五的女兒確診腸病毒，造成校內4個班級、共11名學童陸續出現發燒、喉嚨痛、紅疹等疑似腸病毒症狀。經衛生局致電疫調，家長仍規避、未吐實，將依法開罰6萬元以上30萬以下罰鍰。

高雄市衛生局今（16）日表示，13、14日陸續接獲鼓山區某國小通報腸病毒疫情，截至昨（15）日，共有4個班級、11名學童，於10日陸續出現發燒、喉嚨痛、紅疹等症狀，經就醫診斷為疑似腸病毒，就醫後皆已返家休養。

衛生局疫調後發現，該校依規定通報，但經調閱就診學童就醫病歷發現，有一名五年級學童疑於5日就出現症狀，並於7日就診被醫師診斷出疑似腸病毒。經綜合疫調，此學童為該班首例發病指標個案，且同班級學童陸續於10日起發病。

此外，衛生局查出這名學童被診斷腸病毒後，家長未主動告知校方，且該童在同校就讀三年級的弟弟，12日皮膚出疹，經校護發現即通知家長到校接回，姊弟當日起即請假在家。

衛生局防疫人員致電該童家長疫調，家長仍規避、未吐實，衛生局將依《傳染病防治法》第43條裁處6萬元以上30萬元以下罰鍰。據悉，個案父母分別是醫師、護理長。

依據高市府「腸病毒通報及停課規定」公告事項二，國小一、二年級（含兒童課後照顧服務班與中心以及短期補習班），如7天內同一班級或無法區分班級之同一單位，有5名（含）以上學童有疑似感染手足口病、疱疹性咽峽炎，或疑似腸病毒感染者，應於48小時內通報轄區衛生所，並落實生病學童不上課。

