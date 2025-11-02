高雄小學生畢旅5千元遊日 林氏璧「職業病發作」給6建議

高雄岡山區和平國小畢旅行程曝光，在家長會長號召補助之下，15名小六生明年將去日本關西5天4夜，每人只需自費5000元，引起熱議。對此，日本旅遊達人林氏璧自嘲職業病發作，給出六點建議，部分行程調整能更適合小朋友。

林氏璧在臉書粉專針對行程指出，首先如果去六甲山雪上樂園滑雪，因園方只營業到明年3月8日，要跟旅行社確認；然後可以取消大阪藥妝，改去任天堂和寶可夢中心；京都景點平等院、金閣寺、清水寺對小學生來說可能不感興趣，待年紀稍長一點，配合歷史宗教等一起理解，收穫才更大。

廣告 廣告

林氏璧也提議，景點可考慮大阪海遊館、神戶動物王國、京都鐵道博物館，是適合同學們創造美好回憶的地方；至於第三晚逛街自理，要確認是不是由老師帶隊才比較安心；最後環球影城目前最熱門的是超級任天堂世界，要確認門票是否包含快速通關。

貼文引起網友認同，「改得太好了，要考慮孩子們有興趣的地方」、「梅田的kiddyland+yodobashi玩具層，保證開心死」、「老實說孩子對神社真的比較沒有興趣，尤其風景這類的」、「您建議的神戶動物王國，真的蠻不錯」、「可能老師跟家長想去大國藥妝店吧」、「藥妝是大人要逛的」。

小學校長表示，原本日本行費用每人估計要花費4萬多元，但在家長會長與學校顧問慷慨贊助50餘萬元後，大幅減輕學生負擔。也透露會長為人低調，經營多間企業，長期支持學校活動。

更多中時新聞網報導

廖慶松剪輯逾50年 接金馬評審團主席

好友晏柔中被質疑共犯 Sandy：沒問她

兒科點值1點1元 專家：應放寬至18歲