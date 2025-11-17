高雄小客車下橋連撞八機車釀一死八傷 駕駛遭送辦訊後30萬交保
高雄楠梓區昨天（16日）下午5時許發生嚴重車禍，73歲陳男駕駛一輛自小客車行經楠梓區德民新橋，下橋後要右轉清豐二路360巷，不明原因擦撞一輛機車後，再向前行駛土庫一路，衝撞機車待轉格內七輛機車，首當其衝的林姓移工送醫後宣告不治，另有八人受傷。警方今天報請相驗，依過失致死罪送辦陳男。橋頭地檢中午相驗林男遺體，並於複訊後諭令陳男新台幣30萬元交保。
50歲林姓菲律賓籍移工案發時先遭陳男駕車擦撞，傷勢最重，經送醫救治仍宣告不治。陳男酒測值則為零，詳細肇事原因仍待釐清。另有五男三女包括機車騎士、乘客受傷。
高雄市政府警察局楠梓分局將陳男依過失致死罪送辦，今天上午報請橋頭地檢署檢察官會同法醫相驗遺體，釐清詳細死因。
橋頭地檢署檢察官中午會同法醫前往高雄市立殯儀館相驗林男遺體，初判死因為車禍致頭部外傷、腹部挫傷、內出血，致創傷性休克死亡。另外，陳姓肇事駕駛下午遭依過失致死罪移送橋頭地檢署複訊，訊後諭令30萬元交保。
