高雄小客車誤闖輕軌凱旋武昌站卡住 影響4班次

高雄輕軌今(1)日晚間19時49分，一列順行列車於C34五權國小開往C35凱旋武昌，一輛自小客車卡在C35凱旋武昌站順行軌道內，司機員立刻停車並回報行車控制中心，因順、逆行列車均受影響無法通行，列車先退回C34五權國小站，車上旅客並安排接駁作業，上下行各影響4個班次。

一輛自小客車卡在C35凱旋武昌站順行軌道內。（圖／翻攝畫面）

高雄輕軌隨即變更運轉模式，C36凱旋二聖經C19馬卡道站至C33衛生局站局部運轉，班距約13分鐘；C33衛生局站至C36凱旋二聖站啟動順、逆行接駁作業。由於該自小客車無法自行脫困，後續通知吊車前往處理。受困車輛於20:28吊離軌道區，由於該車輛行經軌道區草皮有掀起現象，經覆土與巡檢後，全線於20:35恢復正常營運。

高雄市政府捷運工程局與高捷公司再次提醒，輕軌沿線路口皆設置充分號誌、警示導引標誌與分隔島阻隔，車輛駕駛行經輕軌路口時務必減速，並留意燈號及路口進入方向，切勿誤入軌道區。而該駕駛侵入軌道區專有路權，違反大眾捷運法第50條第1項第3款，可處1500元至7500元罰鍰，高捷公司呼籲駕駛人務必遵守管制措施，共同維護輕軌運輸安全。

