高雄小客車轉彎開進輕軌軌道動彈不得 導致輕軌停擺半小時
南部中心／綜合報導
高雄有一輛小客車，1日晚間快8點的時候，行經輕軌軌道時，竟然轉彎開進輕軌軌道裡面，還開了一公里路，最後卡在輕軌凱旋武昌站月台前的軌道草皮動彈不得，導致該路段輕軌停擺約半個小時，雙向各4列次受到影響，肇事駕駛被依最重2年徒刑的"妨害公眾運輸安全罪"送辦。
轎車駕駛疑不熟路況，開進輕軌軌道行駛，陷在草皮當中。（圖／翻攝畫面）
從當時的監視器就看到，白色轎車駕駛打了右轉燈後，轉進前方道路，不對喔，這條路怎麼兩旁都沒有車，彷彿是一條專用道，開起來還特別的軟，直到看到月台才發現，唉唷，怎麼開進了輕軌車道，整台車陷入草皮的泥濘裡面，附近民眾說，「這邊是草地，這邊比較濕啦，他應該是陷進去的，那一邊靠二聖路那一帶是乾的水泥地，所以他還可以開，但是到這附近就都是草地了」。
轎車駕駛疑不熟路況，開進輕軌軌道行駛，陷在草皮當中。（圖／翻攝畫面）
目擊民眾指出「看到輕軌來，怎麼沒辦法走又倒車回去，才知道說有車卡在軌道裡面，一對應該是夫妻，一男一女就直接把車開進來這邊」，親眼目睹轎車卡在軌道動彈不得，輕軌想進站也進不了，只能倒退嚕，事情就發生在晚間快8點，73歲的詹姓女駕駛，在高雄二聖路與凱旋三路口右轉時，疑似外地來不熟悉路況，竟然轉進了輕軌軌道，還開了快一公里路，別人的輕軌列車那麼大一輛，怎麼這次進站的卻是五人座專車，就這樣卡在輕軌凱旋武昌站月台，想開開不動，還得出動人力用力推，再出動吊車幫忙，才終於讓轎車順利脫困。
轎車駕駛疑不熟路況，開進輕軌軌道行駛，陷在草皮當中。（圖／翻攝畫面）
高市警苓雅分局三多所長徐俊煜指出，「詹姓女子駕駛自小客車，在二聖路與凱旋三路口，東向西行駛右轉往北誤入輕軌軌道，行駛至輕軌凱旋武昌站因車輪陷入草地停下。本案無人受傷、無人酒駕」，幸好在半小時內就順利排除，雙向各影響4個班次，只是把輕軌軌道當成自己的專用道，不但得被依刑法184條妨害公眾運輸行駛安全罪送辦，最重2年以下徒刑及20萬元以下罰金，還得吃上大眾運輸法最重7500元罰鍰的罰單。
原文出處：輕軌變專用道！小客車轉彎進軌道開一公里路 釀輕軌停擺半小時
