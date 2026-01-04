高雄小港廟會驚爆陣頭衝突 2人打架GG了

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市小港區昨(3)日一場廟會活動進行到晚間約9點半時陣頭間驚傳衝突，57歲宋姓男子及44歲余姓男子打架，今天凌晨1點多經警方通知到案，依違反社會秩序維護法互相鬥毆裁處。

警方表示，案發在小港區大平路某餐廳停車場，該處是神轎及信眾休息地點，但因信眾行進間推擠引起不悅發生口角，進而衍生突發肢體衝突，所幸雙方信眾將衝突者拉開，無人員受傷，員警到場時，沒有發現有持續衝突情形。

由於陣頭衝突影片被上傳網路，警方得知後調查打架者的身分，今天凌晨1點多，通知宋男及余男到案說明，依違反社會秩序維護法互相鬥毆裁處2人。

