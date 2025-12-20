高雄小港有發煙筒製造大量煙霧 警逮涉案男

（中央社記者洪學廣高雄20日電）台北車站和北捷昨晚發生丟擲煙霧彈、隨機傷人案，高雄小港區今天凌晨有人以漁船訊號發煙筒製造大量煙霧，警方獲報後查處，已通知涉案徐男說明，依社維法送辦。

台北車站和捷運中山站附近昨天晚間發生隨機傷人事件，並出現煙霧彈。不料有民眾今天凌晨行經高雄小港區高松路與營口路時，發現煙霧瀰漫且聞到塑膠味，在網路留言小港被放陷阱了。

高雄市政府警察局小港分局凌晨1時許獲報後，立即派員前往查處，並發現空地有2罐已燃燒完漁船救難用浮煙訊號發煙筒，經擴大調閱監視器，發現涉案36歲徐男經過現場後，即有大量煙霧，但因徐男醉酒暫時無法製作筆錄。警方今天通知到案說明，依違反社會秩序維護法第74條送辦裁處。（編輯：林恕暉）1141220