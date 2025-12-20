高雄小港機場周邊煙霧瀰漫 警抓包醉男亂放船難用「發煙筒」

半夜突然飄出大量煙霧，而這煙霧很快就往四周擴散，一度引起恐慌，就在空地上，發現漁船救難用的浮煙訊號發煙筒（圖／TVBS）

台北才發生駭人的隨機攻擊事件，沒想到高雄小港在機場周邊，凌晨突然煙霧瀰漫，一度引起恐慌，警方大動作調監視器找人，發現是當地頭痛人物，因喝醉酒心情不好，拿著漁船救難用發煙筒到住家附近空地施放。

凌晨時分，高雄小港機場周邊大馬路口突然飄出大量煙霧，迅速向四周擴散，立即驚動警消人員趕赴現場。由於事發地點靠近小港機場，屬於敏感區域，警方立即展開搜索行動。在空地上，警方發現了已燃燒過的漁船救難用浮煙訊號發煙筒，並很快鎖定了施放煙霧的嫌犯。

警方大動作調監視器找人，發現是當地頭痛人物，因喝醉酒心情不好，拿著發煙筒到空地施放，一大早前往嫌犯住家抓人（圖／TVBS）

隨後，大批警力前往嫌犯住家，在屋內搜出同款發煙筒。據了解，這起事件發生在20日凌晨12點多，36歲徐姓男子聲稱因酒後心情不佳，才會拿著發煙筒到空地施放。當被問及為何持有漁船救難用發煙筒時，他解釋自己先前是拆船工人，所以在車上放置了這些物品，昨天因心情不好才拿到空地施放。警方證實，施放的發煙筒已經過期多年。

經調查，這名嫌犯被揭露是當地的頭痛人物，除了有前科外，還常因酒後鬧事被警方留意。雖然他之前未曾施放過發煙筒，但這次行為卻在台北發生隨機攻擊事件後不久，一度引起警消的高度警戒。最終，警方依社會秩序維護法將他送辦。周邊住戶與店家對此事件表示緊張，有目擊民眾描述當時看到警察車停在路邊，還有一群人聚集在現場。

