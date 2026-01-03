高雄小港機場強化戶外禁菸區 最高開罰1萬元

〔記者許麗娟／高雄報導〕為維護公共場所無菸環境，高雄市衛生局強化高雄國際航空站(小港機場)禁菸管理措施，除航廈室內空間全面禁菸，針對航廈室外周邊亦已劃設戶外紅線內禁菸範圍及增設禁菸警示，同時提高航站人員巡查密度。昨(2)日聯合稽查即開出7張違規紀錄單，最高可開罰1萬元。

衛生局表示，依《菸害防制法》航空站屬禁止吸菸場所，航廈內及已公告的戶外紅線範圍內區域均屬禁菸範圍內，依法均不得吸菸，於禁菸場所違規吸菸者，可處2000至1萬元罰鍰。昨日派員現場稽查，針對國內外旅客於戶外騎樓紅線禁菸區違規吸菸，當場依法開立稽查紀錄單並啟動裁處程序，以「即查即罰」嚇阻違規吸菸行為。

廣告 廣告

衛生局進一步指出，將持續會同航站管理單位及航警局提高航廈內外及人流熱點查察頻率， 並針對國內外航廈出入口、人流動線、候車與集散熱點等易違規處所，加設清楚、醒目且具國際辨識度的多語言禁菸標示，同時要求航站管理單位落實禁菸標示設置與維護，對於違規者應航警及保全人員積極蒐證，並依程序提供衛生局依法處理，共同打造健康、整潔且具國際水準的無菸國門環境。

【看原文連結】

更多自由時報報導

共軍演習害的！阿兵哥被迫取消休假 驚見女友入住「跨年飯店」送綠帽

公館圓環通勤實測出爐！網嘆：每月變相加班3小時

今晚到明晨最冷！強烈冷氣團下週接力報到 10度低溫時間曝

高雄、台南罕見8度低溫！鄭明典：中南部要特別注意

