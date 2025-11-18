高雄小港路面標線堆疊、紅線掉漆 駕駛超困擾：是陷阱題嗎？

從塗銷痕跡可見路中間原畫有槽化線，目前捷運局已進行調整改善。（捷運局提供／洪靖宜高雄傳真）

有大貨車駕駛日前行經小港區沿海路及世全路，行駛於內車道時，發現前方路中卻畫有槽化線，怕往前開會遭檢舉，無法理解標線設計；另外，市議員邱于軒也接獲2件停車格畫設不明的陳情，讓民眾一頭霧水，批市府「把馬路當畫布」，建議應由交通局進行複檢或抽檢，別帶給民眾困擾。

「這個是陷阱題嗎？」日前有大貨車駕駛行經小港區沿海路及世全路時，路中卻畫有槽化線，憂心往前開壓過槽化線，會遭後方車輛檢舉，無法理解標線的規畫與設計，高雄市議員邱于軒說，不同單位於同一條路不停施工，導致用路人叫苦連天。

捷運局解釋，因捷運小港林園線工程交通維持需要，於北上快慢車道分隔島施工期間，暫時將機車引導至外側快車道，為避免影響快車道車流，將原先封閉的最內側車道，暫先開放通行以維持快車道通行效率。接獲反映後，已於14日完成改善，並增繪直線通行地面標示，以利行車辨識。

不僅如此，邱于軒另外接獲民眾陳情，包含幸福公園的停車格，身障車位新舊標線層層堆疊；以及大寮捷運站外路邊停車格上卻有紅線，進一步了解是紅線已塗銷但卻掉漆，已通報相關單位處理。

「是把馬路當畫布！」她認為，要捷運局、公園處等單位去畫標線或停車格可能會有問題產生，建議最後應由交通局統整，並複檢或抽檢，避免帶給民眾困擾。

