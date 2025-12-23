高雄小港透天厝火警 母對子聲請保護令期間起火

（中央社記者張已亷高雄23日電）高雄小港區一間透天厝昨天深夜發生火警，消防局撲滅火勢並救出意識模糊的張姓男子。警方表示，張男與其母親之間因金錢有爭執，房屋在張母聲請保護令期間起火，原因待釐清。

高雄市消防局表示，小港區桂陽路一間4樓透天鐵皮加蓋建築物，昨天晚上10時31分許起火，現場為1、2樓後方廚房雜物燃燒，火勢於晚上10時39分許撲滅，在2樓救出1名意識模糊、對痛有反應的男性，由救護人員預防性送醫。

高雄市政府警察局小港分局員警說明，張男與母親在案發前，兩人因金錢發生爭執，張男母親及弟弟隨後到派出所並製作聲請保護令筆錄，期間得知張母住家起火，張母由員警陪同下前往現場查看。

警方表示，依張母陳述，張男長期無業，生活費均由母親提供，近期因家庭、生活因素，母親斷絕提供生活費，張男與母親時有爭吵，母親不堪張男需求無度，才到警局聲請保護令。

警方指出，年約52歲張男經送醫救治，生命跡象穩定，至於此案是否涉及縱火，尚待消防局火調科鑑定。（編輯：李錫璋）1141223