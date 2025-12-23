高雄小港透天店面火警 警方：男子疑與母口角後縱火

消防人員用工具破壞鐵門，搶進屋內救火。22日深夜10時多高雄小港桂陽路這處4層樓的透天店面傳出火警，一名年約50歲的張姓男子受困屋內，消防人員獲報到場後趕緊架梯子上2樓救人。

高雄市消防局第三大隊副大隊長洪聖儀說明，「1、2樓已經有濃煙冒出，隨即立即從1樓的鐵門破壞進入，然後架梯從2樓進去，在2樓的後方找到一名男性的患者，緊急將他救出送醫。」

隔壁店家表示，「之前張母都是給1萬1，張男現在好像是要求給他1萬4這樣子。張男情緒比較不穩定，一直重複說他就已經沒錢吃飯了。」

廣告 廣告

警消到場發現疑似人為縱火，受困的張男涉嫌重大，因為從監視畫面中看到張男晚上8時許站在門口等警察，他因生活費等問題跟母親發生爭執；張男母親隨後到警局做筆錄、要申請保護令，而留在家中的張男疑似在1樓及2樓縱火。

洗衣店老闆吳先生回應，「現在電腦也不知道有沒有辦法救回來，我也不知道，因為裡面衣服很多，整個樓下不知道為什麼給我放火燒成這樣。」

洗衣店內被燒得烏漆媽黑，讓老闆很無奈。他向張男母親租下一樓店面做洗衣店，意外蒙受損失，不僅大量衣物燒毀，機器也受損。

記者詢問張男母親，「怎麼會突然間燒起來？」

張男母親回應，「兒子他在家，我不知道。」

張男母親跟弟弟23日上午回到現場拿取物品，面對張男疑似縱火行為家屬不願多談。而張男被送醫後目前生命跡象穩定，相關責任後續將由警消繼續釐清。

更多公視新聞網報導

永和民宅火警釀1死1傷 初步研判不排除縱火

高雄田寮山林火警 43車94人漏夜滅火

