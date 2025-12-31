高雄小貨車暴衝連撞3車 女騎士失去生命跡象、送醫不治

高雄市大寮區鳳林三路於30日下午1時許，發生一起嚴重交通事故，一輛自小客貨車行駛途中先與機車發生擦撞，隨後未停車，繼續往前行駛，接連擦撞多輛車輛及路旁設施，造成1名機車女騎士傷重不治。

車禍現場。（圖／警方提供）

車禍現場。（圖／警方提供）

警方初步調查，65歲陳姓男子駕駛自小客貨車，沿鳳林三路行駛時，與同方向騎乘機車的39歲陳姓女子發生擦撞。陳男肇事後未停下，持續行駛途中，又先後與路旁停放的自小貨車，以及由47歲李姓男子駕駛、行經該路段的自小客車發生擦撞，最終撞上鳳林三路一處民宅圍籬後才停下。

警消獲報到場後，發現遭擦撞的陳姓女騎士已經沒有生命跡象，救護人員立即在現場實施心肺復甦術等急救處置，並緊急將人送往長庚醫院搶救，但仍因傷勢過重宣告不治。肇事的65歲陳姓男子則因腦出血、胸腔內傷送醫治療，目前需住院觀察；遭波及的47歲李姓男子未受傷，其餘相關人員亦均無傷勢。

車禍現場。（圖／警方提供）

車禍現場。（圖／警方提供）

警方表示，事故發生後已對相關人員實施酒精濃度檢測，65歲陳姓男子及47歲李姓男子酒測值均為0；陳姓女子酒測值則將待相驗時進一步檢驗。此外，警方亦對陳姓男子進行毒品快篩，結果呈陰性反應。交通分隊已完成現場測繪、照相及蒐證作業，詳細肇事原因及責任歸屬，將由交通大隊進一步分析研判。

車禍現場。（圖／警方提供）

