高雄小資族崩潰了？高房價、房貸也變難 專家一數據揭：買盤現退潮跡象

記者陳韋帆／高雄報導

高雄年薪60萬以下小資族放款利率創高，核貸成數、整體承作房貸比重雙雙下滑，房仲指出，小資族買盤已已浮現退場跡象。（示意圖／記者陳韋帆攝影）

高雄小資族買不起房了嗎？據金融聯徵中心資料，高雄年薪60萬以下小資族放款利率創高，核貸成數卻年減1.1個百分點，整體承作房貸比重也下滑2.1個百分點。房仲指出，利率升、核貸成數降，小資族買盤已已浮現退場跡象。

據金融聯徵中心資料，年薪60萬以下小資族，2025年Q3平均貸款利率2.52%、核貸成數27.8%，利率升、核貸成數降；平均購屋面積36.6坪、年減3坪，創下歷年最「迷你」紀錄；平均房貸金額720萬、年減73萬。

廣告 廣告

高雄年薪60萬以下小資族房貸變化。（圖／台灣房屋提供）

限貸令下房貸成數縮水、利率攀升 高雄小資族被迫觀望退場

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，受限貸令政策影響，銀行對申貸人財力從嚴審核，收支比標準提高，加上貸款成數縮水、資金缺口擴大。高雄近年產品總價墊高，有限的現金流成為小資族購屋最大關卡，普遍擔心「撐不起房貸」，被迫退場觀望。

她指出，即使今年9月金管會稍鬆新青安放款水龍頭，但對比去年同期，今年Q3平均貸款成數表現仍顯保守，利率亦持續走揚，顯示銀行風險評估仍趨向嚴謹，尤其對財務風險較敏感的低薪族，放貸控管可能更為謹慎。此結果讓小資族面對房價高檔、利率攀升、資金難度提升等多重夾擊，安全感下降，購屋計畫也只能不得已先喊卡！

高房價、房貸難高雄小資宅壓力暴增 平均購屋坪數縮水3坪史上最迷你

台灣房屋愛河之心加盟店店長顏政豪表示，高雄今年平均房價水位仍高，未見明顯下修，小資首購族多改以「縮坪策略」因應，轉向負擔更輕的小坪宅，以坪數換總價，形成越買越小的「迷你屋時代」。

他說，小資族重CP值，偏好三民、楠梓、鳳山等機能成熟、房價較好入手的熱區。不過，以三民區屋齡10~20年的2房小宅，平均總價仍約要600萬元起跳，利率創高、銀行核貸保守的環境下，「買得起」、「貸得過」依然是小資購屋族最大的門檻。

最後，顏政豪提醒，小資購屋時還是需審慎評估，包含提高自備款成數、挑選負擔範圍內的總價物件，妥善規劃資金調度，以降低負擔壓力。

更多三立新聞網報導

非官即貴！50年老屋1坪飆128萬 專家揭台北官道之密：未來單價破200萬

高屏版15年小北百貨將熄燈！全館8折出清 在地揭群星夾擊下淪時代眼淚

獨家／新青安剩半年多！房仲狂催快申辦 專家揭真相：根本不用急著買

獨家／包租公們大恐慌！新北隔套末日降臨？市府給正解：強拆還收代拆費

