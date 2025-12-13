高雄小黃司機竟引火自焚！曾恐嚇車行「家破人亡」 今駕車暴衝撞入

即時中心／高睿鴻報導

今（13）日上午10點多，高雄市鳳山區中崙路某汽車保養廠前，驚傳一樁撞擊事故，有位計程車司機突然駕車暴衝、直接狠撞該車行，同時竟還試圖引火自焚；目擊者發現，現場頓時爆出火光，不僅一片狼藉，還不斷傳出刺鼻汽油味。警方獲報後趕緊抵達現場，發現受重傷的60歲男性，當場已經意識不清，由救護人員急救處置後送醫。

初步了解，該名司機過去頻繁發生車禍，導致保險公司拒保；結果，他卻因此槓上車行，竟還出言恐嚇、威脅自己要讓車行的人「家破人亡」。豈料，他今早還真的直接駕車暴衝、直接瞄準車行撞擊入內；同時，也許是情緒失控、畏罪、或想製造更大傷害等理由，竟直接引燃汽車自焚，現場一片狼藉、充斥汽油味。

司機被送往醫院後，仍然沒有意識，目前還在插管搶救，案件實情只能待後續釐清。另，由於高雄鳳山近期也才傳出檳榔攤命案，讓當地居民不禁直呼，最近真的不太安寧。

