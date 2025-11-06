高雄小黃煞不住「騎上」轎車！網友笑稱：這邊不開放汽車親熱

計程車煞車不及「騎上」轎車引擎蓋，網友笑稱「這邊不開放汽車親熱」。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 高雄左營區昨晚發生一起計程車和轎車的事故，林姓司機疑因右方轎車變換車道，來不及煞車直接騎上轎車引擎蓋，所幸並未造成傷亡，不過誇張的畫面被上傳到網路，網友直呼「這邊不開放汽車親熱」。

昨日晚間49歲林姓司機駕駛計程車經過高雄市左營區民族一路與大中路口，碰撞同向71歲黃姓老翁的轎車，由於煞車不及導致衝擊力道大，計程車直接「騎上」轎車的引擎蓋，警方獲報到場對雙方酒測，未測出酒精反應。

警方調閱相關行車記錄器影像，發現是林姓司機疑似違反道路交通安全規則，未注意車前狀況及間隔，再加上黃姓老翁疑變換車道未禮讓直行車，雙方才出車禍，確實肇責由交通大隊釐清。

計程車「騎上」轎車的畫面被PO上網後，引來諸多網友留言「這邊不開放汽車親熱」、「人家是在孤輪好嗎」、「一言不合就霸王硬上弓畫面，到底是什麼神仙技術呀！」

