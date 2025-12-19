高雄小黃運將狠嗆「家破人亡」！撞進車行後自焚 搶救7天後不治

即時中心／廖予瑄報導

高雄市鳳山區某汽車保養廠13日上午10點多，發生一起驚悚火燒車事故，一名65歲賴姓計程車司機突然開車衝撞進車行保養廠內，並試圖引火自焚；賴被救出時傷勢嚴重，並在加護病房搶救7天後，於今（19）日清晨宣告不治。

據了解，賴司機過去頻繁發生車禍，導致保險公司拒保，且因此槓上車行，為此，他甚至出言恐嚇，怒嗆要讓車行的人「家破人亡」，並在13日上午開車撞進車行。

此外，賴男疑似因情緒失控、畏罪、或想製造更大傷害等理由，在車內潑灑汽油並引火自焚，導致車內冒出熊熊火光，車行的零件及設備也因此被波及燒毀。

高雄計程車司機開車衝撞車行。（圖／高雄市消防局提供）





消防人員獲報趕到現場後，發現現場充斥濃濃汽油味、一片狼藉，因此也迅速佈水線撲滅火勢，並將駕駛賴男救出送醫

賴男被救出時已經失去意識，臉部、手部燒燙傷，且吸入粉塵被插管急救，不過經搶救7天後，今日上午仍因傷勢嚴重宣告不治。

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

