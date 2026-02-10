高雄小一童遭同學戳臀、潑落葉 家長控安親班消極處理遭駁斥

家長指控兒子遭安親班同學於等車時間，戳臀、潑落葉、拉褲頭等不當行為。(記者許麗娟攝)

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄有家長今(10)日出面指控，就讀國小一年級的孩子在等安親班校車時，遭安親班同學拿樹枝戳腰、雨傘戳臀、潑落葉等，經國小及教育局調查霸凌成立，但安親班事後卻仍消極處理；安親班則駁斥，認為已盡可能協助處理，反控家長威脅要讓他們關門大吉並已提告。

家長指出，去年3月她兒子放學後，由安親班老師帶領，與其他同學在小學外的人行道等車子接送時，被同學用樹枝打腰側、潑落葉，她先是以為是同學間在嬉鬧，告訴兒子在等車時不要和他們玩，坐在椅子上寫功課。

未料5天後，兒子告訴她，又被安親班同學拉褲子、很丟臉，她到學校調監視器，才發現等車的20分鐘，1名同學拿雨傘戳他屁股，還用垃圾袋裝落葉往他頭上倒，一直說「跟我玩，不要寫功課啦」，兒子不理會跑開，4名同學也跟著拉他的腰、戳他的屁股高達50字以上，還拉他兒子的褲頭，並說老師都在旁邊滑手機。

家長說，事件調查後於去年6月霸凌成立，她請安親班將孩子與該名加害學童分開隔離，但加害學童家長態度消極也未主動道歉，到9月這名孩子仍繼續在安親班就讀，10月加害者的哥哥在她孩子於安親班集合時，也對她兒子踹腳，這讓她氣炸決定讓孩子離開。但家長不滿為何受害者離開，加害者卻能繼續就讀，因此在網路社群發文希望家長慎選孩子的學習環境。

對此，安親班園長回應，對於老師管控不當，這是他們的責任不會推卸，但家長威脅要開除學生，否則讓他們關門大吉，她說，每個孩子都有受教權，這個孩子已修正了行為，但不符合對方家長的期待就要被公審。事件發生後已完全將該學童與其他人分班分開，老師也調離，但被針對的孩子真的不是惡霸，現在也每天做惡夢，害怕自己是不是又做錯事。

園長說，事發後對方透過議員施壓，從去年10月起，有一段時間幾乎每週都有教育局、公安、消防、建管局來查察都合法＊，並已提告家長侵權行為、在網路發布不實言論訴訟中。

高雄市教育局表示，本案發生雖屬學生間衝突，但該班隨車人員未能於第一時間察覺並有效介入處置，補習班(安親班)已對該名人員予以調職處分。事件發生後補習班即採取隔離措施，將相關學生分開上課，但該名學生仍決定於同年10月離班，補習班亦已依規定完成退費作業。

該家長於貨車上懸掛布條指杜絕霸凌，今日停放至安親班前，請家長慎選學習環境。(記者許麗娟攝)

安親班業者反控對方不斷找議員施壓，每週接獲教育局、公安、消防、建管局來查察都合法，但也讓他們不堪其擾。(記者許麗娟攝)

