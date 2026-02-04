高雄少年仔最愛！第一名不是鳳山 房貸購屋五大熱區出爐

記者陳韋帆／高雄報導

最新青壯年房貸購屋熱區，前三名依序為楠梓、三民與鳳山。（圖／永慶房屋提供）

高雄市青壯年購屋版圖變動！最新青壯年房貸購屋熱區，前三名依序為楠梓、三民與鳳山。永慶房產集團研展中心副理陳金萍表示，購屋族正從傳統市中心，轉向兼具產業題材、生活機能與房價負擔性的區域。在目前房市盤整期，購屋族應審慎評估通勤需求與財務負擔，並留意新成屋交屋量體，選擇具備長遠發展潛力的地段，方能兼顧居住品質與資產穩定。

聯徵中心數據顯示，2024年Q4~2025年Q340歲以下青壯年房貸購屋熱區及平均鑑價，第一名楠梓1,963件、1,051萬元；第二名三民1,629件、1,212萬元，第三名鳳山1,378件、1,118萬，第四名楠梓958件、1,357萬，第五名三民841件、1,349萬。

高雄2024年Q4~2025年Q3五大青年房貸熱區。（圖／永慶房屋提供）

台慶不動產楠梓樂群加盟店東周昱宏指出，台積電設廠效應讓北高雄科技廊道成形，楠梓區因房價較左營親民、機能比橋頭成熟，成為科技人口進駐首選。三民區則因開發早、性價比高，有巢氏房屋鼎山家樂福加盟店東王傳志認為，未來三鐵共構與區域活化將持續帶動購屋需求；而鳳山區則憑藉成熟文教資源與捷運黃線利多，由永義房屋鳳山文化岠鋐加盟店東黃俊銘分析，該區已成為南高雄小家庭穩定自住的搖籃。

高雄青壯年購屋版圖的變化，折射出城市產業結構與交通建設的轉型。陳金萍最後提醒，雖然產業話題強勁，但民眾在購屋時仍應留意新成屋未來三年的供給量變化。在房市回歸剛性需求的趨勢下，保持彈性心態、多方比較不同行政區的優勢，特別是觀察公共建設進度是否如期推動。唯有在負擔能力內挑選具備長期支撐力的區域，才能在房市波動中，守住屬於自己的宜居空間，並確保資產的長線增值潛力。

