高雄少年肉身護身障男過馬路！暖哭網友：天使無誤

少年護送身障者過馬路畫面曝光，暖哭網友。 圖：翻攝自Thread

[Newtalk新聞] 高雄一名江姓國中男學生，被民眾目擊超暖一幕，全程牽著腳踏車護送一位身障人士過馬路，當時已經紅燈該名國中生不斷向周邊車輛示意並確保身障者通過斑馬線，畫面在社群平台曝光引起網友盛讚「最暖國中弟」、「弟弟是天使無誤」。

民眾在社群平台PO出影片，鳳山國中江同學看到一名身障男子要過馬路，因男子只剩一隻腳需要以雙手撐地緩慢前進，江姓學生便牽著腳踏車緊跟在旁，不時抬頭注意周遭車流，確保身障男子安全無虞，原PO表示「有人看得出這個帥氣的弟弟是哪個學校的嗎？感覺值得嘉獎啊，我覺得自愧不如，我路過可能沒看到就經過了，看到也不一定會停下來幫忙。」

影片一出便引來大量網友留言，「停下來護送已經超級棒了，影片中也可以看出來他的每一步都是在跟著對方的速度」、「同學好善良，好榜樣」、「生到這個小孩此生都值了」、「這才是台灣的未來」更直呼要送錦旗表揚，並有眼尖網友認出校服，投信到校方盼能給予嘉獎。

今日鳳山國中校長特別頒發獎狀表揚，表揚熱心的三年一班江詠恩同學，江同學指出，當時就快要紅燈了，擔心阿伯無法及時過馬路，會發生危險，所以急忙上前陪同阿伯，慢慢走到路中間的分隔島，也感謝「路過的車輛都停下來等我們」。

