高雄少年隊偵查佐下班與人口角遭毆傷 4嫌送辦

（中央社記者張已亷高雄15日電）高市警少年警察隊吳姓偵查佐11日下班時段，因口角糾紛遭毆傷，涉案陳姓男子等4人遭依妨害秩序等罪嫌送辦；警方表示，吳男若有言行失檢部分，將由內部調查後依規懲處。

高雄市警察局少年警察隊長陳仁正今天說明，吳男11日晚間下班時段，與家人到鳳山區餐廳用餐時，因口角糾紛，被帶到店外一旁角落，遭陳男等4人出手毆傷，造成吳男臉部等處紅腫挫傷。

陳仁正表示，經高雄市警察局鳳山分局員警到場協處，陳男等人坦承毆打吳男，全案依妨害秩序等罪嫌，將陳男等人移送高雄地檢署偵辦。

陳仁正說，吳男在少年隊擔任偵查佐，當天晚間用餐完畢後，到餐廳二樓如廁，過程中疑似因言語與陳男等人發生糾紛。

陳仁正表示，一切依法偵辦，尊重相關司法調查，若吳男有言行失檢，將由內部調查後依規定懲處。（編輯：陳仁華）1141215