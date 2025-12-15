高雄少年隊刑警遭圍毆 局長證實：酒後言行失檢

高雄市一名偵查佐日前遭圍毆，4名嫌犯已遭警方送辦，傳出該名員警疑因言行失當引發糾紛，今（15）日警察局長林炎田證實有「酒後言行失檢」狀況，後續將依規定處置。

根據《ETtoday》報導，該名員警11日晚間與家人到鳳山區文龍東路一間餐廳吃飯，期間曾到2樓桌遊店，疑因酒後對店家言語失當發生爭執，用餐完畢走出店外遭4名男子圍毆打傷，事後轄區警方將4人依妨害秩序罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

事後少年隊針對此事表示，該員因口角糾紛遭4人毆傷，強調同仁與家人用餐完畢後，上2樓洗手間即下樓離開，家人先行開車離去，同仁在店外轉角處遭毆打，並稱因地點位於餐廳外旁邊死角，監視器並無拍到畫面，對於外界傳言均否認，轄區鳳山分局員警到場將4人帶回依法偵辦。

而餐廳表示與該案沒有關係，也不清楚事情發生經過；但高雄市警察局長林炎田今證實，該名遭毆的偵查佐確有「酒後言行失檢」狀況，後續經調查後將依相關規定議處。

