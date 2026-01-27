高雄少年隊攜手少輔會走進校園社區 用戲劇宣導犯罪預防新模式

為落實「防範為先」的少年犯罪預防理念，高雄市政府少年輔導委員會與警察局少年警察隊攜手培力志工宣導劇團，透過貼近青少年生活的戲劇演出，深入校園與社區推動普及性犯罪預防宣導，讓法治教育跳脫制式說教，以溫暖、有感的方式走進少年心中。

↑圖說：苓雅區高雄特殊學校宣導，學生們看得津津有味。（圖片來源：高雄市警局少年隊提供）

志工宣導劇團自民國107年成立至今邁入第九年，由來自各行各業的素人志工組成，從零開始接受培訓與排練。劇團以青少年日常情境為題材，透過短劇呈現防制毒品、詐騙、霸凌、網路安全、性別平等及性騷擾防治等重要議題，演出後再由少年隊與少輔會人員接續進行宣導與講解，深化法治觀念與自我保護意識。114年度共辦理41場校園及社區宣導活動，觸及6,429人次，宣導後問卷平均答對率達95.6%，顯示戲劇結合法治教育的模式成效顯著，相關邀演場次年年滿檔。

因應時代變遷與少年樣貌轉變，劇團自109年起持續優化演出內容，並邀請專業劇場師資協助劇本修正與排練指導。多位導演指出，儘管志工並非科班出身，但在每一次排練與演出中，都能感受到其對戲劇的投入，以及對青少年的真誠關懷，讓宣導內容更具感染力。

↑圖說：志工們看到孩子們專注的眼神與熱烈回饋，一切都值得。（圖片來源：高雄市警局少年隊提供）

志工分隊長熊燕分享，團隊經常前往偏鄉學校服務，看到孩子們專注的眼神與熱烈回饋，讓所有付出都化為感動，也讓她體會到「用戲劇守護、用行動陪伴」的意義。小隊長蕭明達則表示，儘管每週固定練習相當辛苦，但想到能為守護下一代盡一份心力，一切都值得。

少年隊長陳仁正同時擔任少輔會執行秘書，他指出，志工宣導劇團不僅提供終身學習與老少共學的平台，更讓法治與犯罪預防觀念能以輕鬆幽默的方式傳遞，拉近與少年及民眾的距離，讓重要訊息更容易被理解並深植人心，也間接促進家庭與親子關係的正向連結。

