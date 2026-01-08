高雄少年隊警官遭檢舉「臉紅紅」 拒絕酒測被懲處

高雄市警局少年隊一名2線3星警官，昨日遭同仁檢舉上班臉紅面帶酒容，疑似勤前喝酒，督察人員要求酒測遭以請假理由拒絕，但他未完成請假程序將依規定懲處。

少年警察隊表示，洪姓組長前天晚間聚餐有飲酒，並向隊長口頭請假獲准，昨天參加公祭後與其他同仁同車回到隊部想辦理公文，未料竟遭檢舉臉紅帶有酒氣勤前喝酒，督察室隨即派員到場要求洪員配合酒測，洪員則稱已向隊長請假拒絕酒測。

督察人員調閱勤務系統確認洪員尚未在系統上填寫假單，請假程序沒有完成，後續仍將依員警飲用酒類禁止服勤規定懲處，將面臨1小過或2支申誡處分。

