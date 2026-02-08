高雄尾牙口角 承包商等10人涉殺人未遂遭送辦

（中央社記者張已亷高雄8日電）郭姓承包商昨天在高雄參加某公司尾牙，席間與人口角，後續涉嫌將該公司林姓負責人帶離。林男於林園區被警方尋獲，頭部受傷，涉案郭男等10人陸續到案，依殺人未遂等罪嫌偵辦。

高雄市政府警察局林園分局員警說明，37歲郭姓承包商昨天晚上到大寮區參加某公司尾牙，於敬酒過程中，與他人發生口角，該公司48歲林姓負責人上前勸阻協調後，郭男隨即離席。

警方表示，郭男事後涉嫌夥同他人將林男帶離現場，經警方展開搜尋，於林園區堤防路尋獲林男，其頭部受傷、意識清楚，送醫治療無生命危險。

警方指出，郭男及其餘涉案人員合計10人，均陸續於5小時內到案。此案報高雄地檢署指揮偵辦，依刑事訴訟法88條之1第1項第4款，涉犯殺人未遂罪，逕行拘提。全案依殺人未遂、妨害自由、聚眾鬥毆、傷害、毀損等罪嫌移送偵辦。（編輯：李淑華）1150208