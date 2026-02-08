高雄尾牙爆衝突！包商撂人押走老闆 警逮10人殺人未遂送辦

高雄工程行尾牙爆發衝突，警方迅速將嫌犯查緝到案。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 高雄一家工程行昨日晚間舉辦尾牙，邀請中下游包商與會，尾牙期間郭姓男子敬酒時與他人發生口角，林姓老闆出面調解，郭姓男子倖然離去，隨後竟帶9人到場將林姓老闆押走，並持棍棒毆打，警方獲報後立即尋人，林男頭部受傷送醫無生命危險，並逮捕郭男等10人到案。

林園警分局指出，昨日晚間10時13分接獲通報，大寮區光明路二段發生糾紛，警方啟動快打部隊趕赴現場處理，員警到場涉案人員已離去。工程行尾牙期間，空調下包廠商37歲郭姓男子於敬酒過程中與他人發生口角，48歲林姓老闆上前勸阻協調，隨後郭男憤而離席。

廣告 廣告

郭姓男子後續帶9名手下員工持棍棒折返現場砸場，並將林姓老闆當場擄走，警方獲報後展開搜尋，於林園區堤防路尋獲林姓負責人，發現其頭部受傷、意識清楚，隨即協助就醫無生命危險。

警方漏夜逮人，郭姓主嫌及其餘涉案人員等10人，陸續於5小時內到案，全案報請高雄地方檢察署指揮偵辦，依刑事訴訟法88條之1第1項第4款，犯殺人未遂罪逕行拘提。全案依刑法殺人未遂、妨害自由、聚眾鬥毆、傷害、毀損罪移送偵辦。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高雄一家7口透天厝凌晨大火！35歲男燒成焦屍 家屬崩潰

改編林宅血案電影掀爭議 呂捷:為何對台灣歷史陌生到害怕電影帶走史觀?