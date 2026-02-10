高雄屏東抽水肥推薦，化糞池馬桶不通找他們

【商家指南推廣專題】

您是否也常常遇到化糞池堵塞、馬桶不通等問題，讓您的生活飽受困擾、頭痛不已？今天的高雄屏東抽水肥推薦專題，將要帶您認識品牌「中強環保工程行」，他們長年專注於化糞池清理、馬桶不通處理等服務，不論是居家透天、學校單位，還是商業建築，只要有化糞池的地方，交給他們就能輕鬆解決，是高雄、屏東地區住民的第一選擇。若您對他們所提供的服務感興趣，那就千萬不能錯過今天的高雄屏東抽水肥推薦專題，本文將為您詳細介紹。

高雄屏東抽水肥推薦品牌「中強環保工程行」成立於2018年，對於沒有工程背景的創辦人而言，接觸水肥行業純屬偶然；原先，想要從事水肥事業的人是創辦人的父親，然而層層的複雜文書作業與相關法規考試的限制，卻令長輩望之卻步，然而這項鮮少有年輕人投入的艱困市場，反倒引起創辦人的興趣，甚至決心創業、迎接挑戰。

「起初，我們花費了足足兩年的時間進行籌備，從購置水肥車、申請環保局許可證、建立公司、設定統編等步驟一步步穩固前進，一路走來並不容易。」創辦人提到，沒有從業經驗的人要踏入水肥行業，其實比想像中更困難。水肥業者之間的競爭激烈，同行之間也彼此排斥，僧多粥少的現況，對於新進業者更是不友善。

從上網學習知識開始，創辦人積極參與環保人員課程，取得相關專業執照，一張白紙的中強環保工程行也逐漸收穫客戶，用心傾聽客戶反饋是中強環保工程行的初心。他舉例：有些顧客會以為只要清理化糞池即可解決異味，但實際上問題卻可能源於馬桶底下的糞管管路，透過清洗管路，才能將管壁上的尿垢和糞垢徹底沖洗乾淨，大幅降低異味的產生，這都必須經過溝通協調，才能保障最佳的服務品質。

目前，「中強環保工程行」明確專注於透天住宅的化糞池清理和馬桶管路清洗業務，他們只承接有把握的工作，以保障顧客的問題能夠確實得到解決，這種「不接模糊單」的做法，是讓他們收穫好口碑的主因，也是工程團隊對消費者負責任的表現。

中強環保工程行提到， 政府環保局雖然提供低至690元的基礎服務，但是由於必須先付款、施工時間難以預約等障礙，客戶很難收穫好的服務品質。他們希望以實惠的888元價格提供服務，依據客戶需求調整，帶來更便利的體驗。他們的服務對象包括學校、醫院、工廠、酒店等多種單位，涵蓋高雄與屏東多個地區。以下是部分合作案例：

教育機構：小港高中、中山大學、高雄師範大學、文山高中等

醫療單位：國軍高雄總醫院、義大醫院

工業與商業單位：東台精機、翰品酒店、日月光、IKEA高雄店

政府與公共設施：橋頭國中、坪頂國小、旗山陸軍補給分庫

在高雄和屏東地區，本次高雄屏東抽水肥推薦專題為您介紹的「中強環保工程行」在Google地圖上的評價數量高居第一，超過1000則真實客戶的好評，遠遠領先於其他同業。無論是化糞池不通還是馬桶不通，他們都能徹底解決，讓您的居家生活更加舒適。如果您正在尋找值得信賴的抽水肥服務廠商，不妨現在就點擊下方連結，立即聯繫「中強環保工程行」，了解更多優惠資訊。本專題在此將最專業的高雄屏東抽水肥推薦給您。

更多高雄屏東抽水肥推薦資訊請洽以下連結：

店家品牌名：中強環保工程行 專業抽水肥

聯絡電話：0906449228

地址：高雄市燕巢區角宿路46號1樓

官方網站：https://rink.cc/dhd64

Facebook：https://rink.cc/zzwqh

LINE：https://rink.cc/g11v3

以上資訊由中強環保工程行提供