高雄展現國際魅力！2026世界美顏小姐全球才藝賽登場 台灣佳麗陳詩雅竹笛奪季軍 再抱「整體氣質獎」

2026世界美顏小姐全球才藝賽前三名。(記者黃富貴攝)

2026世界美顏小姐全球才藝賽25日下午於高雄國軍英雄館熱鬧登場，來自33國的佳麗以最具代表性的才藝同場競演，將各國文化風采一次呈現。其中，多位參賽者以民族舞蹈吸睛，最終由斯里蘭卡佳麗以優雅舞姿奪下冠軍，菲律賓佳麗以亮麗歌喉拿下第二，而代表台灣的陳詩雅則以竹笛演奏征服現場觀眾與評審，勇奪第三名，更獲頒「整體氣質獎」，表現亮眼。

世界美顏小姐總決賽去年首次在台灣舉辦，今年原訂移師中國，但因承辦單位臨時變更，最終再度由台灣小姐選拔委員會主委潘逢卿緊急接手。在短時間內完成所有籌備工作，全體佳麗23日抵台後便展開行程，包括至高雄寵物園區與動物互動、前往美濃體驗客家文化，接著進行高雄才藝賽、台南泳裝賽，並將於30日在台中進行全球總決賽。

廣告 廣告

鄭珊汶重現她在「環球華麗小姐」拿下才藝獎的Cosplay埃及豔后變裝秀。(記者黃富貴攝)

才藝賽開場由潘逢卿致詞，她歡迎世界美顏小姐創辦人米娜賢伉儷到場，期盼各國佳麗在台灣留下美好回憶，將在地美景、美食與熱情文化分享給世界。主要贊助商健茂生技董事長許長祿則表示，台灣民眾能一次欣賞不同國家佳麗才藝，是難得的文化饗宴。

當天賽事精采不斷，美國佳麗以雙棍武術展現力量與柔韌并存之美；南亞與大洋洲國家佳麗則以華麗民族服飾與熱情舞蹈，將活動氣氛推向高潮。陳詩雅以細膩竹笛演奏引人入勝，展現台灣文化之美，獲評審一致肯定。

大會評審長、前高雄師範大學校長吳連賞表示，選美與才藝活動也是教育的一環，讓大家在欣賞才華的同時，學習尊重多元文化，也讓台灣走向世界、與世界連結。

晚間並舉辦感恩餐會，各國佳麗與贊助企業、工作團隊交流互動。近日接連在國際舞台奪下「世界魅力夫人」亞軍與「環球華麗小姐」亞洲冠軍的鄭珊汶，也驚喜帶來她於國際賽大受好評的埃及豔后Cosplay才藝秀，再度掀起全場尖叫與歡呼，為當晚活動畫下最精彩的註腳。