高雄山區自來水不合格 議員腸胃發炎疑是水質惹禍

高市府力拚提高自來水接管率，但市議員范織欽卻提到，茂林區萬山里簡易自來水經環保局抽驗未符合標準，甚至他也疑因水質問題受害，近期腸胃發炎。（翻攝自高市議會網站）

高市議會今（15）日審議經濟部水利署補助市府辦理115年度「自來水用戶設備外線補助計畫」先行墊付案，總經費1300萬元，市府力拚提高自來水接管率，但高市議員范織欽揭露，茂林區萬山里簡易自來水經環保局抽驗未符合標準，甚至他也疑因水質問題受害，近期腸胃發炎。對此，經發局長廖泰翔回應，將加強水質檢測、儲水設施清理及投藥管理。

廖泰翔表示，自來水工程主要分為配水主幹管延伸與用戶設備外線兩部分，主幹管鋪設完成後，住戶仍須提出用戶設備外線申請，才能將自來水接入家中，市府每年都會向中央爭取補助經費，協助民眾降低負擔，今年即獲中央補助1300萬元。

廖泰翔指出，依民國108年至114年統計，申請的家戶主要集中在原縣區，申請件數最多的區域為美濃區，共計2590件。根據113年資料顯示，高雄市整體自來水接管率已達96.96％，114年最新數據仍待統計。

范織欽則提出水質隱憂，他表示，環保局抽驗茂林區萬山里簡易自來水系統，結果顯示水質未符合標準，「這是關乎生命安全的問題」。他更自爆，近期腸胃不適、發炎到醫院檢查，醫師研判恐與水質有關，直言若部落長年使用不合格水源，對健康影響不容小覷，且類似情況在部落3個里皆有發生。

對此，廖泰翔回應，每年均編列簡易自來水系統維運經費，協助水質檢測，未來將針對儲水設施進行清洗清理，透過投藥方式降低大腸桿菌等汙染風險，以改善水質狀況。

此外，高市議員邱于軒指出，大寮、林園一帶鄰近工業區，長期仰賴地下水，恐有汙染風險，建議市府針當地加強宣導補助措施。她更指出，大寮區公所附近百餘戶因附近建商進駐開發，疑大量抽取地下水，導致周邊居民無水可用，卻又因管線銜接與施工問題，遲遲無法接上自來水，形成「地下水被抽乾、自來水接不上」困境。

對此，廖泰翔回應，將主動盤點工業區周遭尚未使用自來水的住戶，並在大寮區公所周邊設立服務窗口，同時舉辦說明會，協助民眾了解申請流程。

