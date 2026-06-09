不斷更新/未達警戒範圍！彰化縣10日正常上班課
受滯留鋒面及西南氣流持續影響，高雄市政府9日晚間發布最新停班停課訊息。根據中央氣象署及農業部水土保持署預報資料，10日高雄山區累積雨量仍達停班停課標準，雖然午後降雨有望逐漸趨緩，但山區災害風險仍高，市府呼籲民眾持續提高警覺。
為維護民眾安全，高市府宣布，那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區及茂林區等5個行政區，10日停止上班、停止上課，其餘地區則維持正常上班上課。
市府提醒山區居民注意土石流及坍方風險，避免前往山區及河川周邊活動，並隨時留意最新天氣及防災資訊。
根據中央氣象署資訊，明(6/10)日雨勢趨緩，屏東縣平地與山區皆未達停班停課標準，因此屏東縣明(10)日照常上班、照常上課。
台中市政府表示，依據中央氣象署預報資料，本市包含和平區明（10）日均正常上班上課。市府將持續監測天候變化及各區雨勢情形，提醒市民留意氣象資訊，出外注意安全。
南投縣政府宣布，明（10）日照常上班、照常上課。
嘉義縣政府宣布，依據中央氣象署資訊，嘉義縣雨量未達停班課標準，明（10）日正常上班、正常上課。提醒民眾，留意氣象動態，外出仍應注意安全。
雲林縣政府宣布，明（10）日正常上班上課。
苗栗縣政府宣布，依據中央氣象署資料，明（10）日正常上班上課，如有鄉鎮市公所宣布停班課的訊息，會協助轉達公布。
彰化縣政府宣布，明（10）日尚未達到警戒範圍，明日正常上班上課。
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明天「7縣市山區」達停班課標準 最新雨量預測出爐
受到滯留鋒面及西南氣流影響，全台降雨顯著，根據中央氣象署最新風雨預報，今（9）日20時至10日20時雨量預測，共7縣市山區達停班課標準。不過是否停班課，仍由各地方政府發布。
不斷更新／暴雨狂灌！「南投縣、高雄市、屏東縣」7地區今停班停課
受到滯留鋒面及西南氣流影響，易有大雨或豪雨，氣象署今（10）日持續發布豪雨特報，提醒台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市及屏東縣已有豪雨發生，針對這波滯留鋒面及西南氣流豪雨事件，今日高雄市山區達停班停課標準，高雄市宣布那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區及茂林區5個行政區停止上班、停止上課，南投縣仁愛鄉也宣布中午1200起停班停課，屏東縣公告春日鄉士文村下午停班停課。
雨下到何時？鋒面游移賴著不走 「全台放晴」時間點曝光
中央氣象署表示，目前滯留鋒面逐漸移動到台灣南部，西南氣流強度也減弱，今（10）日上午8時氣象署解除較大規模或劇烈豪雨加強作業。不過目前台灣天氣仍不穩定，南部山區仍有短延時豪雨機率。未來幾天全台降雨機率仍高，預估最快下週二或下週三（16日至17日）各地有望回到高溫、午後雷雨的天氣型態。
豪大雨掀陽台改造潮 專家提醒兼顧法規與管委會審查
[Newtalk新聞] 近日受滯留鋒面及西南風影響，全台各地降雨明顯，高雄也陸續出現短時強降雨與局部豪雨。面對頻繁降雨與夏季高溫雙重考驗，不少大樓住戶開始重新檢視住家前後陽台的防雨、防曬與通風問題，希望在不影響建築外觀與公共安全的前提下，提升居住品質。其中，兼具遮雨、防曬與通風功能的升降百葉窗，成為近期民眾詢問度相當高的改善方案之一， 但專家也提醒施工前應先確認地方建管規定、社區管理辦法及現場條件，透過法規、安全與社區共識三者兼顧，才能真正達到安心防護與舒適居住的目的。 不少民眾表示，每逢梅雨季或午後雷陣雨，前陽台經常遭雨水潑灑，後陽台晾曬衣物也容易被淋濕；若再加上西曬問題，室內溫度往往明顯升高。因此，如何兼顧採光、通風與遮蔽效果，成為社區大廈住戶共同關注的課題。然而，陽台改善工程並非只考量功能性，更涉及建築法規與社區管理規範。依據高雄市政府工務局《建築物遮蔽設施設置原則》，遮蔽設施須採百葉或格柵形式，並保有二分之一以上透空率，同時不得突出陽台欄杆外緣，且需保留可開啟的進出口，以兼顧通風與逃生需求。 高雄市公寓大廈管理維護商業同業公會表示，社區最擔心的並非住戶改善陽台，而是各戶自行施作
「大規模劇烈豪雨作業」今早8時退場 「這時間」全台雨勢趨緩
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基隆大雨！路樹傾倒壓高壓線 近2000戶停電待搶修
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下游注意！持續降雨水位攀升 台灣第一水庫今年首度溢流
受西南風與滯留鋒面的影響，有「台灣第一水庫」之稱的新化虎頭埤，上游持續降雨，累積破百毫米，逕流湧入，水位迅速攀升，超過目前的高層35.18公尺，今年首度自然溢流，農田水利署嘉南管理處籲請民眾遠離河岸，注意安全。根據嘉南管理處新化工作站的觀測，虎頭埤上游的興大林場，從昨天迄今，36小時內累積降雨破百毫
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受滯留鋒與西南氣流影響，台北市今天（10日）雨勢不斷，位於大同區的市立聯合醫院中興院區對面人行道上午發生塌陷，並造成變電箱位移倒塌，警消獲報後派員到場警戒，並通報台電公司等單位，事發原因待釐清。
快訊／助「農地建倉庫」！桃市議員張肇良關說「違建免拆」遭當庭逮捕
擔任4屆議員的民進黨籍桃園市議員張肇良涉嫌於2022年至2023年間，利用時任桃園市政府顧問與市議員之身分收受業者賄賂，協助其在農地違法興建倉庫，更對當時的桃園市政府農業局農地管理科科長高明．帕桑施壓，要求對該違建免予查報拆除，使非法建物得以持續使用。桃園地檢署昨（9日）兵分9路搜索約談，今清晨當庭逮捕張肇良以及高明．帕桑，並向法院聲請羈押禁見。
蝦皮平台承諾檢討！小貓受困繳費機狂叫 北投警急搬機器救援
台北市北投區發生小貓受困案件，9日晚間10時許，民眾行經蝦皮購物智取店時發現，裡面傳出一陣陣的貓叫聲，她隨即打電話報案；警方獲報後趕抵現場，初步確認貓叫聲從繳費機台內傳出，警員嘗試搬動繳費機，小貓趁機鑽出縫隙脫困，接著快步跑離現場；對此，蝦皮購物公司表示，針對這次事件處理時間過長致歉，後續亦會檢討流程。
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雨勢連連台中傳出小災情 八百多戶停電十多株路樹倒塌
滯留鋒面影響，台中雨勢連連，各地傳出小災情，大雨造成台電設備故障，梧棲區中正路、台灣大道八段等一帶，815戶停電，台電人員昨晚冒雨搶修，深夜22點40分全數復電。市府1999陸續接獲通報，累計16件路
快訊／北北基雨勢升級！16縣市「豪、大雨特報」恐下到明晚
雨勢升級！中央氣象署今（8）日14時15分發布豪雨特報，指出鋒面接近、西南風增強及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日台北市、新北市、基隆市有局部大雨或豪雨，桃園、雲林以南地區、馬祖及新竹、苗栗、台中、南投山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積、淹水。影響時間為08日下午至09日晚上。