高雄山區豪雨 六龜大津橋2民眾受困沙洲 順利救援上岸

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高雄六龜區大津橋下荖濃溪發生溪水暴漲，2名疏濬工程怪手司機受困沙洲獲救。（記者鐘敏綺／翻攝）

記者鐘敏綺／高雄報導

受到滯留鋒面及南氣流影響，高雄山區連日降下豪雨，六龜區荖濃溪(大津橋下)今(10)日14時50分發生2名怪手工人受困沙洲，高雄市消防局出動11車28人2艇及無人機等前往搶救，並同步通知屏東縣消防局支援，現場為第七河川分署執行荖濃溪下游緊急搶險(修)工程，經搜救人員駕艇涉水挺進後成功救援上岸，均無受傷不須送醫。

高雄市消防局一一九救災救護指揮中心係於今(10)日下午2時50分獲報，指六龜區大津橋下荖濃溪有2名民眾受困沙洲， 消防局搜救人員到場後立即進行任務分工，由高雄市義消總隊荖濃溪水中救生分隊及屏東特搜共2艘救生艇在惡劣激流中涉險挺進，4時09分由高雄市荖濃溪水中救生分隊到達沙洲接觸2名受困民眾，並於4時11分成功救援上岸。

消防局呼籲，近期山區常有陣雨恐導致溪水瞬間暴漲，應隨時留意上游雨量與水情變化及早撤離；民眾亦應遠離危險河川流域，切勿在汛期前往溪流戲水或逗留，以免發生危險。