高雄山區雨勢趨緩 台20線、27線恢復通行

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台20線南橫公路臺東縣海端鄉利稻路段上午8點50分搶通恢復通行。（圖：公路局南區養護工程分局提供）

受到梅雨鋒面及西南氣流影響，高雄山區連日來下起間歇性大雨，公路局甲仙工務段前天（8日）深夜預警性封閉台20線南橫公路、台27線以及台29線部分路段，隨著山區雨勢趨緩，原先封閉的路段今天（10日）上午陸續開放通行。

甲仙工務段表示，目前高雄山區降雨趨緩，經巡查並排除零星路況、滾動檢討後，今天上午9點解除台20線寶來二橋到桃源區公所路段，以及桃源區台20臨93線便道，也就是勤和到復興路段的預警性封閉，恢復正常通行；同樣解除封閉的還有台27線中興到大津路段，以及台29臨11線便道的那瑪夏到五里埔路段。

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此外，台20線南橫公路臺東縣海端鄉利稻路段受到連日大雨影響，今天清晨5點多邊坡突然坍方，導致雙向道路受阻無法通行，經關山工務段派遣廠商出動機具清除路面石塊，上午8點50分搶通後隨即恢復通行。（溫蘭魁報導）

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