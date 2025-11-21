高雄山坡棄置數百噸垃圾 岡山區里長父子遭聲押

（中央社記者張已亷高雄21日電）高雄月世界與田寮高41線等處遭棄置數百噸垃圾，市府派員清除並通報，經橋檢偵辦，日前聲押蘇姓現場監控人員獲准，近日分別再聲押岡山區碧紅里長李有財父子及施姓司機等3人。

橋頭地檢署今天發布新聞稿說明，燕巢、田寮區某3處山坡地遭不明人士傾倒廢棄物，檢警18日會同高雄市政府環保局等單位履勘，發現現場遭不法集團傾倒約數百公噸家庭廢棄物。

檢方表示，專案小組19日及20日至台南及高雄搜索3間業者及岡山區某茶行等處，拘提傳喚岡山區碧紅里長李有財父子、蘇男及施男等被告到庭，並查扣2台重型貨車、6台環保車及1台轎車。

廣告 廣告

檢方調查，李有財父子共同在岡山區某處經營環保公司，並租用燕巢區某處鐵皮屋作為棄置廢棄物場所，2人將燕巢區場所提供給台南市黃姓及鄭姓環保公司業者，讓黃男得以將透過環保車合法向台南民眾清運的家戶垃圾，棄置到該處。

檢方表示，黃男涉嫌指示林姓、沈姓、馮姓等3名司機，將其與鄭男公司所清運的家戶垃圾，載運至燕巢區鐵皮屋傾倒棄置，再由李有財兒子涉嫌請蘇男及施男將廢棄物棄置於燕巢及田寮區的山坡土地，嚴重污染山坡地環境。

檢方說，訊後認李有財父子、蘇男、施男等4人涉犯廢棄物清理法、組織犯罪條例等罪嫌，向法院聲請羈押禁見，其中蘇男已被收押，另外，鄭男以新台幣60萬元交保、黃男以100萬元交保，林姓、沈姓、馮姓等3名司機各以20萬元交保。（編輯：謝雅竹）1141121