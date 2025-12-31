高雄山達基教會 凝聚鄰里情誼共迎好年

【互傳媒／記者 范家豪／高雄 報導】 適逢新年將至，為促進社區交流、活絡鄰里互動，高雄山達基教會近日舉辦社區聯歡新年晚會。活動特別邀請來自湖內、路竹、林園、前鎮、鳳山、內門、小港及大樹等地的社區居民齊聚一堂，在輕鬆溫馨的氛圍中，透過交流互動迎接嶄新的一年，展現出濃厚的人情味與鄰里凝聚力。

山達基教會執行秘書長崔斌芬表示，過去一年每個人或多或少都經歷不同的挑戰與收穫，而這場迎新聯歡正是讓大家在歲末年終之際放慢腳步、卸下疲憊、重新凝聚能量的時刻。崔斌芬也引用山達基教會創始人 L. 羅恩 賀伯特所言：「一個人是有能力去改善他的生活的」，並指出透過活動中安排的講座分享，希望提供長輩與居民一些可在日常生活中實踐的方法。山達基教會強調，透過穩定的心態與行動，能協助每個人迎接新的一年，讓生活朝向更好的方向前進。

▲活動也安排身心健康講座及反詐騙宣導。（圖／高雄山達基教會）

活動中特別邀請大心生活顧問社執行長賴克敏分享如何在日常生活中照顧好身心狀態，為新的一年建立良好的心理基礎。賴克敏指出，保持良好情緒是面對生活挑戰的重要關鍵，透過規律作息、適度行動，以及參與社區與公益活動，都有助於心情穩定，也能讓生活環境更加正向。此外，因應年節期間詐騙案件增加，活動也特別加入反詐騙宣導內容，提醒社區居民提高警覺，避免因一時疏忽而造成財務或心理損失，進一步守護自身與家庭的安全。

高雄山達基教會最後表示，新年代表新的開始，也是大家放慢腳步、關心彼此的好時機。期盼透過社區聯歡與貼近生活的講座，讓居民在迎接新的一年時，能帶著更安心的心情與實用的方法，讓生活與社區都朝更好的方向前進。未來也將持續深耕地方，透過多元化的公益服務，為高雄各區居民營造溫暖且互助的社會環境。