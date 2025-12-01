高雄岡山公寓爆炸火警 屋主抱狗逃命、阿公嗆傷

高雄市岡山區今（12月1日）凌晨0點多發生公寓大火，老舊建築的結構疑似助長火勢，起火點屋內的一家人連忙抱狗逃生，現場還有一位阿公被嗆傷送醫。

高雄市岡山區12月1日凌晨發生公寓爆炸火警，警消獲報出動大批人車灌救。 （圖／消防示意圖／中天新聞）

據高雄市消防局的救援資訊，事發地點在協和路64巷內，獲報後合計派遣7個分隊的人車趕往灌救，起火點在1樓，連棟式的老舊公寓結構疑似助長火勢，情況一度危急，目擊者表示事發當下是先聽到爆炸聲然後才起火。

而所幸起火點屋內的一家人連忙抱著法國鬥牛犬寵物及時逃出，未受困跟傷亡，但現場仍有一位阿公有輕微嗆傷，雖意識清楚仍被預防性送醫，目前還在醫院觀察中，起火原因火調科仍在釐清。

