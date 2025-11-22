高雄岡山區里長李有財涉廢棄物傾倒案 民進黨將開除黨籍
民進黨今天表示，高雄市岡山區碧紅里里長李有財疑涉高雄市多處山坡地遭傾倒數百噸廢棄物案，民進黨高雄市黨部已完成初步查證，將依規定予以最嚴厲的開除黨籍處分。
高雄月世界與田寮高41線等處遭棄置數百噸垃圾，橋頭地檢署今天上午指出，涉案的岡山碧紅里長李有財涉犯《廢棄物清理法》、《組織犯罪防制條例》等罪嫌，經向橋頭地方法院聲請羈押禁見，昨天晚上已由法院裁定羈押。
民進黨下午在臉書發文表示，李有財疑涉入高雄市多處山坡地遭傾倒數百噸廢棄物案，民進黨高雄市黨部已完成初步查證。
民進黨表示，李有財過去為中國國民黨籍，遭開除後加入民進黨。李有財於2022年參與民進黨岡山區市議員初選失利後，同年地方選舉也以無黨籍身分參選里長。基於現已掌握的情事，李有財涉案內容已嚴重違反本黨紀律與價值。
民進黨指出，始終堅持「違法必究、黨紀不赦」原則，對於任何涉及不法的黨員都會依黨紀查處、絕不護短，高雄市黨部將依規定予以最嚴厲的開除黨籍處分，以維護黨的形象與社會信任，也請國民黨勿見獵心喜、刻意帶風向。
