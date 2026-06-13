高雄岡山回收場深夜大火燃燒千坪 啟動消防機器人9小時撲滅

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〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄岡山區本工五路一處廢棄物回收場所，昨(12)日晚間7點多驚傳火警，由於現場堆置大量桶裝廢棄溶劑與料件，火勢一度極為猛烈、黑煙蔽天。高雄市消防局隨即啟動「科技戰術」，罕見調度6台消防機器人、3台無人機及206名大軍漏夜馳援，歷經9小時血戰，終於在今(13)日凌晨4點半撲滅。

消防局指出，昨日晚間接獲報案後立即趕往現場，發現該處戶外空地已陷入烈焰火海。由於業者坦言現場囤積大批高危險性的工業化學溶劑，極易引發連環爆炸。第一線搶救人員不敢大意，立刻採取「防護戰術」佈線阻絕火勢蔓延，並緊急通報環保局及南區環境事故專業技術小組抵達現場，進行環境與毒氣偵測防線。

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為了與猛烈火勢搏鬥，消防局連夜拉高規格，共派遣48輛消防車、11台高效能化學車，現場除了131名消防員，更有75名義消自願加入深夜防線，現場罕見投入「鋼鐵大軍」，由3台無人機空中鳥瞰偵測、6台消防機器人代替人力深入高溫輻射區全力灌救。

在206名警義消全力圍攻下，火勢於昨晚21時40分得到控制，並於今日凌晨4點32分完全撲滅。本次火警燃燒面積高達1500平方公尺(約450坪)，所幸現場無人受傷受困。

高市環保局也針對該工廠倉庫區火警，發現現場堆置重油及大量二手太空袋，疑因管理不當引發燃燒，產生大量明顯粒狀污染物，已違反《空氣污染防制法》除依法裁處最高罰鍰500萬元外，並勒令停工。

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