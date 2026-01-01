高雄岡山女嬰猝死 小夫妻涉過失致死釐清是否虐兒

高市警岡山分局壽天所所長吳濬宇報告相關案情。 圖：高市警岡山分局/提供

[Newtalk新聞] 高雄市警察局岡山分局壽天派出所昨(31)日下午5時許，接獲醫院急診通報，指稱一名9個月大女嬰送醫時已無生命跡象。員警隨即趕往醫院了解，初步檢視，發現女嬰口腔內有溢奶情形，身上有大面積瘀青，下巴似有燙傷痕跡，詳細死因有待進一步司法相驗釐清，有無兒虐情況，要等解剖後正式鑑定報告。女嬰20歲母親與同齡丈夫經檢察官訊後，均涉過失致死，以5萬元交保。

據女嬰母親向警方表示，昨天上午上午9時許接到收容所通知，餵食女嬰後與丈夫自維仁路租屋處外出，前往外縣市辦理領養流浪狗事宜，獨留女嬰於租屋處，直至下午4時返家時發現女嬰已OHCA無生命跡象，隨即以浴巾包裹送醫搶救，惟仍宣告不治。岡山分局派遣鑑識人員前往醫院及相關租屋處進行跡證採集，並同步調閱相關監視器畫面釐清案情，另已依規定通報社會局查處，本案現已報請橋頭地檢署指揮偵辦，將會同相關單位積極調查釐清本案經過，全案依法持續處理。

社會局表示，因母親未滿20歲生育，列入脆家關懷，之前無保護案件通報，社工每月關懷，近期於去年12月29日家訪，未發現異常；女童疫苗施打也正常，最近一次是12月16日。據悉，死亡的女嬰是母親與前男友懷胎生下，還有一個2歲小孩由前男友撫養。

醫院初步檢視女嬰口腔內有溢奶，左臉、左肩及大腿有大面積瘀青，下巴疑似有燙傷痕跡，隨即通報警方調查。女嬰生母及現任丈夫今天上午11時許抵達殯儀館認屍，神情輕鬆自若，丈夫還先要了一根煙抽，母親供稱以為女兒會睡很久，所以獨自放生留在租屋處6小時，自己則跟丈夫去外縣市領養狗，女嬰是獨自留在家窒息死亡，強調是「不小心的」。至於孩子身上的大面積瘀青，母親解釋是女嬰自己撞的，脖子上的抓痕前幾天洗澡沒發現，推測是指甲太長自己抓的。

