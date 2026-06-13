高雄岡山工廠火警 百名消防員徹夜搶救撲滅

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（中央社記者張已亷高雄13日電）高雄岡山區本工五路一處工廠昨天晚上發生火警，因堆置大量廢棄物料及桶裝廢棄溶劑，現場火勢猛烈並冒出濃煙，經高雄消防局出動百人及機器人搶救，今天凌晨撲滅火勢，無人員受傷或受困。

高雄市政府消防局說明，昨天晚上7時4分許獲報，第一梯次搶救人員抵達現場時，發現該廢棄物處理及回收場所戶外空地冒出大量火煙，另經業者表示，現場燃燒物包含多種化學溶劑，危險性高。

高雄消防局表示，搶救人員採「防護戰術」布線阻絕火勢蔓延，並通報南區環境事故專業技術小組及高雄市政府環保局進行環境偵測。

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高雄消防局提到，火勢於今天凌晨4時32分許被撲滅，此次燃燒面積約1500平方公尺，無人員受傷或受困，起火原因將由火災調查人員釐清。

高雄消防局指出，此次搶救合計派遣48輛消防車、131名消防員，另有75名義消到場支援，並出動6台消防機器人、3台無人機，及11台高效能化學車等裝備。

消防局呼籲，工廠及廢棄物處理場所應落實安全管理與自主巡檢，避免因管理疏失引發火警與空氣污染，另廠區內應落實消防安全維護，注意高風險用電設備與化學物品存放規範，提高防火警覺，以避免發生危害。（編輯：黃名璽）1150613