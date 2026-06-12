高雄岡山工廠猛烈火警！消防粉專分析「特別危險」 補充提醒4件事

高雄岡山本工五路有間工廠竄出猛烈火舌，燃燒過程中還不斷傳出爆炸聲響，黑色濃煙也直竄天際。（翻攝自臉書粉專／消防神主牌）

高雄岡山本洲工業區今（12）日晚間發生大火，本工五路有間工廠竄出猛烈火舌，燃燒過程中還不斷傳出爆炸聲響，黑色濃煙也直竄天際。消防單位獲報後，目前已派多名消防員及消防車前往救火，據了解，起火地點為廢棄物處理工廠，可能包含可燃物及化學廢料等。消防粉專po文示警，廢棄物處理工廠發生火警「特別危險」，並提醒附近民眾要注意的4件事情。

岡山本工五路一間廢棄物處理工廠起火後，臉書粉專「消防神主牌」晚間po文，提到廢棄物處理場存放的東西種類非常複雜，可能包含各種可燃物、化學廢料、塑膠類材料混雜在一起，「燃燒產生的氣體成分極其複雜，一氧化碳、苯、氯化氫、各種有機化合物，毒性遠超一般住宅或工廠的火災。現場傳出爆炸聲，代表可能有壓力容器或特定化學物質在高溫下爆炸，這也是為什麼要出動化學車的原因。」

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消防神主牌也提醒岡山和附近的民眾，現在要做幾件事，首先，立刻把所有門窗關上，冷氣切換內循環，不要引入外部空氣；第二，有空氣清淨機的現在就開起來；第三，如果已經聞到刺鼻異味、眼睛開始刺痛、呼吸開始不舒服，不要繼續待在家裡，帶著家人往遠離火場的方向暫避；第四，家裡有老人家、小孩、或有呼吸道疾病的，有任何不適立刻撤離，這些族群對有毒氣體的耐受程度低很多。

最後，消防神主牌不忘提醒附近行駛的用路人，別停車圍觀，讓消防和化學車保持通道暢通。煙霧影響視線的路段降速通過，車內切換內循環。「火場交給消防員，你能做的最好的事是讓路，關窗，必要的時候帶家人先離開。」

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